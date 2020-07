Lobotka visita il murales del suo idolo Marek Hamsik | FOTO

Napoli | Il centrocampista azzurro Stanislav Lobotka ha fatto visita questa mattina al murales di Marek Hamsik, storico capitano del club e suo connazionale. L’ex numero 17 del Napoli, tra i calciatori slovacchi più forti di sempre, è l’idolo di Stan e si è rivelato decisivo nel consigliare al giovane di accettare il trasferimento in azzurro. A raccontarlo era stato lo stesso Lobotka in una delle prime interviste rilasciate come nuovo calciatore del Napoli a gennaio: “È vero che Marek è considerato qui un dio e non solo qui, ma anche in tutta Italia. Ecco perché sono felice di venire al club dove ha giocato Hamsik. Penso che grazie a lui, avrò un buon trascorso qui. Per ogni slovacco che viene in Italia, o direttamente a Napoli, è certamente positivo che Marek si sia consacrato qui perché ha dato lustro al calcio slovacco”.

Lobotka visita il murales di Hamsik



[embedcontent src=”facebook” url=”https://www.facebook.com/intemerato.costantino/posts/10217778084909227″]

