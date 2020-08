A un doppio sguardo femminile, che spazia dalla Svizzera all’Argentina, vanno i Pardi 2020 di 70 mila franchi svizzeri ciascuno attribuiti ai progetti interrotti dall’emergenza Covid-19. La giuria internazionale di The Films After Tomorrow, composta da Nadav Lapid, Lemohang Jeremiah Mosese e Kelly Reichardt, ha premiato Chocobar, di una cineasta argentina del calibro di Lucrecia Martel, un documentario politico che interroga la questione della colonizzazione e la cultura indigena a partire dall’uccisione del militante Javier Chocobar nel 2009. La giuria della selezione svizzera, composta da Mohsen Makhmalbaf, Alina Marazzi e Matías Piñeiro, ha invece premiato un’altra regista come Marí Alessandrini per Zahorí,

L’articolo Locarno Film Festival, a Martel e Alessandrini i Pardi 2020 proviene da Notiziedi.

