Locatelli amaro sul Milan: “Ho vissuto nel buio, mi hanno dato una batosta. Non ero una star”

​Manuel Locatelli ha saputo tornare protagonista con la maglia del ​Sassuolo, dopo le aspettative poi disilluse in rossonero, e nel corso di una chat coi tifosi neroverdi su Instagram è tornato anche a parlare dell’esperienza con la maglia del ​Milan. Queste le sue parole: “E’ stata la classica esperienza dalle stelle alle stalle, diciamo, perché ho vissuto il primo periodo in cui ero considerato una star, che non ero, e questo mi ha condizionato nel prosieguo della stagione e in quello… continua a leggere sul sito di riferimento