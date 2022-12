Locatelli (Css): “Dalla leucemia mieloide acuta si guarisce”

ROMA – “La patologia che ha purtroppo condotto a morte Sinisa Mihajlovic è la leucemia mieloide acuta, la forma più frequente di leucemia acuta nei soggetti adulti, mentre è minoritaria nei soggetti pediatrici. È una patologia caratterizzata da una trasformazione in senso neoplastico di cellule progenitrici del midollo osseo, quindi quelle che sono fisiologicamente deputate a produrre globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. È una forma di cancro del sangue“. Lo spiega all’agenzia Dire il presidente del Consiglio superiore di sanità e direttore del dipartimento di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, Franco Locatelli.

“Oggi c’è una cura– informa- una percentuale assai considerevole di soggetti, soprattutto se giovani, guarisce. Il caso di Sinisa Mihajlovic, purtroppo, non si è concluso felicemente perchè nella sua patologia leucemica aveva connotazioni di rischio particolarmente elevate“.

“Quanto è accaduto a Sinisa Mihajlovic- conclude Locatelli- deve essere uno sprone a investire sempre di più in ricerca e in studi e, soprattutto, a credere che questa sia una malattia curabile“.

