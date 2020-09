L’odissea dei profughi eritrei costretti alla fame

AGI – I rifugiati eritrei in Etiopia corrono il rischio di essere rimpatriati. Il governo di Addis Abeba non li considera più bisognosi di protezione umanitaria.

Allo stesso tempo, l’Etiopia non ha più intenzione di accogliere nei campi profughi donne, bambini e uomini in fuga dal regime di Asmara (a meno che siano in qualche modo legati alle forze armate eritree). A denunciarlo all’Agenzia Fides è abba Mussie Zerai, sacerdote della eparchia di Asmara e da sempre sensibile ai problemi dei profughi e dei rifugiati del Corno d’Africa.

Si vive attualmente una situazione delicata, conseguenza dell’accordo siglato nel 2018 tra le due nazioni.

