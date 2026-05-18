lunedì, 18 Maggio , 26

Auto sulla folla a Modena, gravi ma stabili le condizioni di quattro feriti

(Adnkronos) - Restano stabili ma gravi le condizioni...

Open Fiber lancia la nuova campagna ‘The Fiber Life’

(Adnkronos) - Una connessione che accompagna ogni giorno...

Maldive, individuati i corpi dei 4 sub italiani

(Adnkronos) - Sono stati individuati i corpi dei...

Radiologia interventistica, Ssn e fondazioni per cure più accessibili

(Adnkronos) - Le Fondazioni, associazioni e onlus...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOLogistica, a Fiera Milano focus su trasporto merci e persone: sfida è...
logistica,-a-fiera-milano-focus-su-trasporto-merci-e-persone:-sfida-e-lavoro,-mancano-40mila-conducenti
Logistica, a Fiera Milano focus su trasporto merci e persone: sfida è lavoro, mancano 40mila conducenti
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Logistica, a Fiera Milano focus su trasporto merci e persone: sfida è lavoro, mancano 40mila conducenti

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Nel mondo dei trasporti e della logistica la tecnologia corre veloce, ma a mancare sono sempre più le persone. In Italia si stimano quasi 40.000 posti vacanti, che diventano 500.000 in Europa, tra autisti del trasporto merci e conducenti del trasporto passeggeri: numeri che mettono in difficoltà un settore strategico per l’economia del Paese e che aprono, allo stesso tempo, nuove prospettive occupazionali per le giovani generazioni. Una carenza strutturale che riguarda l’equilibrio stesso del settore, sempre più segnato dall’invecchiamento della forza lavoro – l’età media di un conducente in Italia è 45 anni –e dalla difficoltà di attrarre nuove generazioni.  

Il settore dei trasporti si trova dunque di fronte a una sfida che è insieme economica e sociale: attrarre nuove energie, valorizzare le professioni e costruire un ponte concreto tra scuola e occupazione. È da questa consapevolezza che oggi, nell’ambito di Transpotec Logitec e NME – Next Mobility Exhibition, in corso fino a domani 16 maggio, Fiera Milano e Think Smart Mobility @Mind hanno organizzato la “Giornata delle professioni del trasporto – Guida al futuro”. Rivolta alle scuole superiori e tecniche post diploma, la giornata ha coinvolto oltre 350 studenti in un percorso di orientamento permettendogli di incontrare e conoscere diverse realtà in cerca di personale specializzato: Alsea, Atm, Ferrovie Nord, Busitalia Sita Nord, Columbus Logistics, Fs Logistics, Navigazione Laghi, Rfi, Sea, Trenord. 

  

Non mancano solo autisti o operatori logistici: accanto ai ruoli tradizionali emerge la richiesta di nuove competenze legate a digitalizzazione, sostenibilità, gestione dei flussi e automazione, che richiedono percorsi formativi aggiornati e una maggiore integrazione tra scuola e impresa. Cuore dell’iniziativa è stato uno spazio dedicato all’incontro diretto tra studenti e imprese, in cui i giovani hanno potuto confrontarsi con orientatori e responsabili delle risorse umane, conoscere le competenze richieste e avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro. Sempre nella giornata odierna , un’iniziativa organizzata da Next to the Truckers, ha coinvolto altri 100 studenti, cui sono state illustrate le potenzialità occupazionali in ambito meccatronico e nelle officine. Domani si parlerà invece di occupazione al femminile, in un evento dedicato alle donne. 

Previous article
Ucraina, maxi raid russo con 500 droni e 22 missili: oltre 30 feriti. Zelensky: “Colpita una nave cinese”
Next article
Ebola, Oms: “Ultima epidemia in Congo è emergenza di rilevanza internazionale”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Auto sulla folla a Modena, gravi ma stabili le condizioni di quattro feriti

(Adnkronos) - Restano stabili ma gravi le condizioni di quattro dei sette feriti travolti sabato pomeriggio in centro a Modena, secondo le ultime notizie...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Open Fiber lancia la nuova campagna ‘The Fiber Life’

(Adnkronos) - Una connessione che accompagna ogni giorno lavoro, studio, intrattenimento e accesso ai servizi digitali. Con 'The Fiber Life', Open Fiber lancia una...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Maldive, individuati i corpi dei 4 sub italiani

(Adnkronos) - Sono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione alle Maldive. Lo riferiscono fonti locali. Stamattina...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Radiologia interventistica, Ssn e fondazioni per cure più accessibili

(Adnkronos) - Le Fondazioni, associazioni e onlus rappresentano oggi uno dei pilastri più importanti a supporto del Servizio sanitario nazionale, soprattutto in un...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.