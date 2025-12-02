martedì, 2 Dicembre , 25

Trasporti, Deidda: “Riforme condivise e cantieristica europea al centro dell’azione”

(Adnkronos) - "Questi appuntamenti sono per noi politici...

Trasporti, Soldà (Adecco): “Rigenerazione urbana decisiva, serve anagrafe nazionale siti”

(Adnkronos) - "Il tema della rigenerazione urbana, oggi...

Namirial introduce l’attivazione autonoma per la firma digitale qualificata

(Adnkronos) - La firma digitale continua a rappresentare...

Di Caterina (Alis): “Logistica strategica cuore della crescita del Paese”

(Adnkronos) - “Quest’anno, insieme al Presidente Pappalardo, abbiamo...
Logistica, Iannone: “Risorse per 17 mld per sviluppo e coesione”

(Adnkronos) – ”Si sta realizzando un lavoro importante, per il quale per la prima volta ci sono sia le risorse e sia la volontà di perseguirle. Ma dobbiamo metterci in rete, perché per esempio sulla digitalizzazione, adesso ci sono gli strumenti, però c’è anche un egoismo delle singole amministrazioni a mettere a disposizione i dati che ritardano questo lavoro. Non sempre è facile raccogliere omogeneamente i dati. Il lavoro ha un senso se è compiuto. Se manca un tassello non arriviamo alla meta e quindi a realizzare un sistema efficiente. Noi abbiamo un piano di sviluppo e coesione che vale 17 miliardi di euro”. Lo sottolinea Il Sottosegretario alle Infrastrutture e trasporti, Antonio Iannone, in occasione dell’assemblea annuale di Alis.  

