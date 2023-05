Logistica sostenibile, Rovagnati: nel 2022 risparmiate 219 ton Co2

In fase di sperimentazione la mobilità elettrica per la propria flotta

Milano, 17 mag. (askanews) – Rovagnati, storico marchio italiano di salumi, prosegue nell’impegno verso una logistica sempre più green: nel 2022 ha evitato l’emissione di 219 tonnellate di CO2 rispetto all’anno precedente, grazie a partnership strategiche e all’introduzione di green truck.

Nel primo caso, la collaborazione ha riguardato il gruppo Stef che permette di ridurre del 20% le emissioni per ogni tonnellata di prodotto trasportata. Stef è, inoltre, impegnato nel progetto Moving Green, un piano che prevede la riduzione complessiva del 30% delle emissioni di CO2 legate ai mezzi di trasporto entro il 2030, e il rifornimento del 100% degli impianti con energia a basse emissioni di carbonio entro il 2025.

Attraverso la collaborazione con Gi.Ma.Trans, invece, è stata possibile l’introduzione nella flotta di Rovagnati di green truck, mezzi alimentati a gas naturale liquido (LNG) e dotati di tecnologie in grado di ridurre sensibilmente l’impatto ambientale della logistica e che dispongono anche di una tecnologia Hybrid. Questa combinazione di tecnologie garantisce una resa frigorifera più che raddoppiata rispetto a un gruppo multi temperatura tradizionale e che, grazie al funzionamento 100% elettrico con la corrente prodotta dal generatore collegato al motore del veicolo, consente di avere zero emissioni. Disporre anche di gruppi frigoriferi installati su motrici alimentate a LNG ha il beneficio di ridurre l’impatto ambientale anche a livello di rumorosità dei veicoli.

Nel percorso verso una logistica sostenibile, inoltre, Rovagnati ha condiviso con i propri partner l’opportunità di avviare test sperimentali per l’utilizzo di veicoli elettrici per le consegne dell’ultimo miglio nei centri abitati. Il progetto prevede di testare alcuni mezzi impiegati in Toscana e in Piemonte, principalmente su aree urbane di grandi città che possono essere interamente coperte con l’autonomia del veicolo.

“La logistica è un settore chiave non solo per Rovagnati e l’industria di cui l’azienda è leader, ma per tutto il Paese e la società nel suo complesso. Trovare soluzioni e tecnologie che permettano di ridurre gli impatti della logistica sull’ambiente sia a livello nazionale che internazionale è fondamentale per raggiungere una sostenibilità che sia realmente tale e abbia un impatto concreto sulla vita di tutti. Non è infatti possibile diventare sostenibili senza un piano che coinvolga anche la logistica – commenta Federica Ferrario, supply chain director di Rovagnati – Per riuscire in questo percorso di trasformazione è fondamentale individuare partner che condividano obiettivi e approccio verso la sostenibilità, puntando sull’innovazione tecnologica”.

