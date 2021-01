“Lol: chi ride è fuori”, il nuovo comedy show in arrivo in primavera su Prime Video

In arrivo in primavera su Prime Video il nuovo Comedy show italiano Amazon Original ‘LOL: Chi ride è fuori’. Prodotto da Endemol Shine Italy lo show vedrà sfidarsi una serie di comici giudicati da Fedez e Mara Maionchi.

‘LOL: Chi ride è fuori’: nuovo show comedy in arrivo nella primavera del 2021

In cosa consiste questo nuovo show? Presto detto, 10 comici professionisti dovranno sfidarsi a colpi di gag e rimanere impassibili. In breve, dovranno restare seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro. Infatti in questo caso “Lol” sta per l’inglese “Last-one-laughing”, ovvero: l’ultimo che ride.

Chi riuscirà a non ridere vincerà la sfida e i soldi andranno ad un ente benefico scelto da chi vincerà. Tutto questo sotto lo sguardo attento del game master Fedez insieme a Mara Maionchi.

Chi sono i comici di “Lol: chi ride è fuori?”

I comici che si sfideranno a colpi di gag esilaranti sono:

Elio,

Caterina Guzzanti,

Lillo,

Angelo Pintus,

Frank Matano,

Katia Follesa,

Ciro e Fru dei The Jackal,

Michela Giraud,

Luca Ravenna.

I protagonisti quindi, cercheranno di mettere in atto un esperimento comico senza precedenti con diversi stili comici: stand-up, improvvisazione, commedia fisica che li vedrà sfidarsi a colpi di battute, cercando di rimanere impassibili e fare in modo di strappare delle risate all’avversario.

Il meccanismo di Lol: chi ride è fuori

Ad osservare questa esilarante gara comica dalla control room, ci saranno un arbitro e un conduttore: Fedez, affiancato da Mara Maionchi. Alla prima risata di uno dei comici, scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco.

Chi per ultimo rimarrà serio sarà il vincitore, e potrà donare 100.000 euro a un ente benefico di sua scelta. L’innovativo comedy show in sei episodi sarà disponibile su Prime Video in più di 240 paesi e territori nel 2021.

Le dichiarazioni del Direttore Europeo Giorgia Brown e quella italiana, Nicole Morganti

“LOL è un format Amazon Studios di cui siamo molto orgogliosi, è stato un enorme successo per gli spettatori Prime Video nel mondo”, ha dichiarato Georgia Brown, Direttore European Amazon Originals, Amazon Studios. “Siamo entusiasti di lavorare con Endemol Shine per portare una versione locale ai nostri clienti italiani il prossimo anno.”

Mentre, Nicole Morganti, Head of Amazon Originals, Italia ha affermato: “Sperimentare nuovi formati richiede coraggio e grande fiducia, per questo siamo orgogliosi che un cast di comici senza precedenti, abbia accolto con entusiasmo questa sfida.

La forza di questo format originale Amazon sta nella sua semplicità: una gara a chi non ride mai, un gioco che tutti abbiamo fatto da bambini, declinato in uno show dal grande valore produttivo.

A mettersi in gioco non solo un cast di professionisti della risata, ma anche un’inedita coppia della comicità costituita da Fedez e Mara Maionchi: un po’ arbitri, un po’ conduttori, ma soprattutto grandi alleati, ci regaleranno momenti esilaranti destinati a diventare cult.“

Fedez e Mara Maionchi, cosa ne pensano?

Le dichiarazioni di Fedez e di Mara Maionchi entrambi entusiasti del progetto e carichi nello sperimentare la nuova avventura. “Quando mi hanno proposto di “sorvegliare” questi mostri sacri della comicità, affinché non scappasse loro una risata, ho riso io per primo” confida Fedez. “Darsi filo da torcere per non ridere è una delle prove più difficili per chi ha il talento della risata” dice Mara. Gag dopo gag, resterà un solo vincitore che donerà il premio di 100 mila euro a un ente benefico di sua scelta. Chissà chi la spunterà.

continua a leggere sul sito di riferimento