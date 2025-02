Lollobrigida a Ue: coerenza tra politiche agricole e comunicazione

Rispetto a produzioni strategiche come quella del vino

Roma, 24 feb. (askanews) – “È necessario riflettere sull’atteggiamento dell’Europa rispetto alle sue produzioni strategiche, in particolare quella del vino. C’è una costante aggressione a un settore economico strategico in nome di visioni salutistiche che andrebbero analizzate in modo più pragmatico”. Lo ha detto, il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida intervenendo nella sessione pubblica del Consiglio Ue Agricoltura e Pesca (Agrifish).

“L’Italia è il primo produttore di vino in Europa in termini quantitativi e, insieme a Francia e Spagna, ha una lunga tradizione nel consumo di questo prodotto – ha detto il ministro – Il tentativo di demonizzare questo prodotto è un danno peggiore di qualsiasi dazio che negli Stati Uniti potrebbero porre. Serve una riflessione su questo, come su altri settori, che devono vedere una coerenza tra le azioni che facciamo per sostenere l’agricoltura e le azioni di comunicazione che indeboliscono alcuni ambiti specifici”, ha concluso il ministro.