lollobrigida:-agea-al-lavoro-per-garantire-redditi-agricoltori

Roma, 27 mag. (askanews) – “Il Ministero pone come priorità le esigenze concrete di agricoltori e imprenditori agricoli. L’immissione tempestiva di liquidità è essenziale per sostenere il lavoro di tutta la filiera e proteggerla soprattutto in una fase geopolitica incerta come quella che stiamo vivendo. Agea è al lavoro per garantire sempre più una pianificazione chiara e garantire al contempo i redditi dei nostri agricoltori”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida commenta i dati relativi ai pagamenti Agea per la campagna 2025/2026.