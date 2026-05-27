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Lollobrigida: Agea al lavoro per garantire redditi agricoltori
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Lollobrigida: Agea al lavoro per garantire redditi agricoltori

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Roma, 27 mag. (askanews) – “Il Ministero pone come priorità le esigenze concrete di agricoltori e imprenditori agricoli. L’immissione tempestiva di liquidità è essenziale per sostenere il lavoro di tutta la filiera e proteggerla soprattutto in una fase geopolitica incerta come quella che stiamo vivendo. Agea è al lavoro per garantire sempre più una pianificazione chiara e garantire al contempo i redditi dei nostri agricoltori”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida commenta i dati relativi ai pagamenti Agea per la campagna 2025/2026.

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