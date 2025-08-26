Lollobrigida: agricoltura è tornata traino economia italiana

Roma, 26 ago. (askanews) – “Siamo tornati ad essere il sistema agricolo più forte d’Europa, la prima agricoltura europea per valore aggiunto superando Francia e Germania e non ci fermeremo a questi risultati vogliamo continuare a crescere”, lo ha rivendicato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, durante il Meeting di Rimini. “A noi piacerebbe – ha proseguito – tornare all’aprile del 1991 e leggere in prima pagina che l’Italia è la quarta economia mondiale. L’obiettivo è quello di rivedere l’Italia in tutti i settori tornare a primeggiare. Però intanto cominciamo a poter dire che oggi l’agricoltura è tornata ad essere il traino dell’economia italiana”.