lollobrigida:-arriva-commissario-lotta-a-granchio-blu

Roma, 6 mag. (askanews) – Sul fronte della lotta la Granchio blu “abbiamo affrontato le criticità dal punto di vista economico e ambientale: le vongole le ha sterminate e ora inizia a mangiare tutto quello che trova. Questo può portare alla desertificazioe e non è escluso che possa diventare pericoloso anche per gli esseri umani”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, nel corso della conferenza stampa al termine del cdm che ha approvato il decreto Agricoltura.

Oltre agli interventi di sostegno alle aziende (il decreto riserva altri 12 milioni alle imprese ittiche per il contrasto del granchio blu, ndr.) arriva anche la nomina di “un Commisario che possa contrastare la situazione. Verrà nominato dal ministero dell’Ambiente di concerto con il Masaf, redigerà un piano in 90 giorni e avrà 10 mln per attuarlo”, ha annunciato il ministro.

Il Commissario resterà in carica fino al 31 dicembre 2026 e avrà a disposizione una struttura trasversale a supporto che prevede il coinvolgimento di MASAF; MASE; MIT; Ministero del Turismo; Ministero della salute; Capitanerie di Porto e degli Enti territoriali interessati.