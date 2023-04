Lollobrigida cita Soldati: vino è per l’anima ciò che acqua è per il corpo

Ministro a Vinitaly: fare sistema per portare nostri prodotti all’estero

Verona, 2 apr. (askanews) – “Mario Soldati scrivendo che ‘Il vino è per l’anima ciò che l’acqua è per il corpo’, aveva già riassunto in maniera puntuale l’importanza di questo prodotto, racontando quelle che sono le sue potenzialità. Credo che rispetto ai benefici per l’anima bisogna riuscire ad avere consapevolezza di quello che vuol dire e di quello che dobbiamo difendere”. Il ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, nel corso del suo intervento all’inaugurazione della 55esima edizione del Vinitialy a Veronafiere”, cita la massima del celebre scrittore torinese.

“Noi difendiamo lavoro, cultura, storia, tradizione, benessere, qualità e proviamo a farlo anche in questa edizione di Vinitaly” ha aggiunto Lollobrigida , che ha ringraziato Veronafiere “per la possibilità di migliorare la presenza del nostro governo in questo sistema fieristico, perché Verona è un’eccellenza, un punto di riferimento in una regione che viaggia a una velocità oggettivamente maggiore delle altre”. “Dobbiamo però cercare di allineare tutto il sistema Italia – ha precisato – e non c’è niente di più forte del marchio Italia”.

“Abbiamo visto deserti su cui sorgevano città per rendersi visibili, luoghi in quali cercano statuette a dimensione ridotte per far vedere qualcosa, noi abbiamo talmente tanta qualità e cose che dobbiamo solo capire come promuoverla nel mondo e nel più corretto, quello di fare sistema” ha ricordato il ministro, annunciando che da oggi al 5 aprile, giorno in cui si chiuderà la manifestazione, “il nostro governo sarà sostanzialmente presente tutto”, con ogni singolo ministro che interverrà per quanto di competenza per spiegare il valore del nostro vino. “Un governo che fa sistema, come fatto con Sangiuliano, cercando di mostrare la nostra arte e di mostrare la tradizione del vino anche con un ancoraggio saldo alla storia, alla consapevolezza” ha detto Lollobrigida, evidenziando che “dobbiamo pensare al futuro e per farlo investire sui giovani”, ricordando che tra tutte le cose fatte, “ciò che mi inorgoglisce di più è aver coinvolto gli istituti agrari: qui ci saranno 300 studenti a imparare dai produttori e a raccontare quello che i produttori hanno fatto, dimostrandosi in grado di rappresentare nel mondo del lavoro quella che è la qualità italiana”.

La ricetta per il vino italiano è, secondo Lollobrigida, ancora una volta quella di fare squadra per portarlo nel mondo. “Stiamo collaborando in modo attivo e possiamo fare di più, abbiamo un’Italia che ha capito, specie gli imprenditori che sono più svegli di noi politici, che bisogna fare sistema, che bisogna capire che il concorrente non è quello che sta a un km da te o nell’altra regione, ma in un sistema globale è il sistema generale dell’economia che va aggredito in senso positivo portando i nostri prodotti all’estero”.

