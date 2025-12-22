lollobrigida:-da-agea-erogati-5,6-miliardi-di-euro-nel-2025

Roma, 22 dic. (askanews) – “Il 2025 è stato un anno importante per l’Agricoltura italiana, e lo è stato soprattutto perché abbiamo operato la riforma più importante: quella di rendere la pubblica amministrazione, lo Stato, un alleato per gli agricoltori. Agea, l’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, nel 2025 ha erogato oltre 5,6 miliardi di euro diventando un vanto per l’Italia”. Così in una nota il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida commentando i risultati di Agea nel 2025.

“Non a caso – ha aggiunto il ministro – è stata scelta dall’Europa come modello di Agenzia per le erogazioni in agricoltura nell’Ucraina pacificata. Lavorando vediamo come mettere lo Stato nelle condizioni di fare lo Stato ci consente di raggiungere risultati eccezionali, successi che fino a poco tempo fa non credevamo possibili. Sono traguardi di cui andare orgogliosi e che rappresentano un ottimo punto di partenza per fare ancora meglio nel 2026”.

L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha, infatti, erogato 5,6 miliardi di euro nel 2025 per Aiuti Diretti, Sviluppo Rurale, Gestione del Rischio (solo per superfici e animali Agea ha erogato 292.458.847,23 euro) e Aiuti Nazionali (per gli indigenti, ad esempio, l’importo è di 55 milioni di euro). Una performance in crescita se paragonata al biennio precedente all’insediamento di questa governance, in particolare, rispetto al 2022 la percentuale si attesta a + 28,59% e rispetto al 2021 a + 20,66%. Un dato su tutti: dal 2023 Agea ha erogato 15.147.156.484,31 euro.

“Questa liquidità – conclude il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida – ha consentito all’Agricoltura italiana non solo di diventare leader per valore aggiunto in Europa con 44,4 miliardi di euro, ma di consentire agli agricoltori di svolgere la loro funzione di garanti della sovranità alimentare e di custodi del territorio”.