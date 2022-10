Lollobrigida (FdI): “I ministri saranno politici e nessun veto su Salvini”

ROMA – “Un governo eletto dal popolo con una salda maggioranza è già un governo politico: ci saranno ministri politici e se la situazione lo richiederà si potranno usare competenze di altro profilo perché dobbiamo dare la miglior offerta possibile” al Paese. Così il capogruppo di Fdi alla Camera Francesco Lollobrigida, mentre è ancora in corso l’esecutivo del partito con Giorgia Meloni.

“SALVINI? NESSUN VETO, PARTIRE DA COMPETENZE”

“Non mi risulta ci siano veti di alcun tipo” su Matteo Salvini: “Partire dai veti è sbagliato, si deve partire dalle competenze e dalle qualità delle persone che possono rivestire un ruolo nel Consiglio dei ministri”, dice il capogruppo di Fdi.

