lollobrigida:-governo-impegnato-a-rafforzare-il-made-in-italy

E a difenderlo dalle aggressioni che danneggiano nostre imprese

Roma, 13 lug. (askanews) – “Il Governo è impegnato a rafforzare il Made in Italy e a difenderlo anche rispetto alle aggressioni e alle limitazioni che provocano un danno alle nostre imprese. L’Italia sta dimostrando ancora una volta di essere il Paese della qualità. In tal senso, bisogna moltiplicare gli investimenti e gli incentivi per produrre di più. Ciò implica un potenziamento del ruolo dell’agricoltura, della produzione e delle trasformazioni italiane, ma anche una difesa a livello europeo, dove l’assenza della stabilità dell’Italia ha comportato una debolezza sistemica”. Lo ha affermato Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, secondo quanto riporta una nota a Bari alla settima edizione dell’evento “La Ripartenza, liberi di pensare”, di Nicola Porro.

“La Puglia è una Regione straordinaria e il G7 è stato un’occasione per valorizzarla sul piano internazionale e, infatti – ha aggiunto – è conosciuta nel mondo molto più di prima. Questo è un grande risultato e credo porterà anche un importante ritorno economico ai suoi cittadini”.