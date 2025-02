Lollobrigida: “Il vino? Anche l’uso eccessivo di acqua può fare male”

ROMA – “Confermo quello che la scienza sostiene e che probabilmente l’ignoranza cronica o la malafede dei soliti commentatori faziosi ritiene una boutade. Il mio invito è a studiare, a leggere o almeno a informarsi per scoprire dati che, pur sorprendenti, sono reali. È evidente che nessuno possa considerare l’acqua dannosa di per sé, e nel mio intervento sono stato chiarissimo. Anzi, è la cosa migliore da ingerire, ma come per qualsiasi alimento o bevanda, anche un consumo eccessivo può avere conseguenze negative. Lo dice la scienza, non il ministro”. Così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Per Lollobrigida “l’esempio serviva a sottolineare quanto sia sbagliato giudicare un prodotto senza considerare la quantità e il contesto in cui viene consumato, come avviene con il Nutriscore e le etichette allarmistiche. Confermo che ritengo il vino, alimento presente da millenni nella nostra alimentazione, se assunto in modiche quantità e nell’ambito di una dieta bilanciata, non sia dannoso e possa persino avere effetti positivi. Il tentativo di ridurre il dibattito a caricature o distorsioni non fa altro che screditare chi lo porta avanti. La serietà con cui affrontiamo questi temi si basa sulla scienza e sulla tutela delle nostre eccellenze agroalimentari, non su strumentalizzazioni”.

VACCARI (PD): DA LOLLOBRIGIDA PAROLE SENZA SENSO

“L’istrionico ministro Lollobrigida ne piazza un’altra delle sue: ‘Anche l’acqua fa male. L’abuso di acqua può portare alla morte: immaginate mettere un’etichettatura allarmistica sull’acqua?’. Una dichiarazione che alla vigilia dello Slow Wine Fair, il salone che promuove vini biologici e naturali, aperto oggi a Bologna, assume il rilievo di una vera e propria boutade. Una fiera da record con la presenza di 1.200 cantine provenienti da 29 Paesi, che fanno conoscere al pubblico le eccellenze di tutta Italia e le prelibatezze del mondo estero. Quello che serve al settore non sono battute paradossali o uno scontro con le autorità europee. Serve equilibrio, serietà e un confronto tra le istituzioni e i produttori per salvaguardare la salute delle persone e l’intera filiera vitivinicola. Quello che va detto chiaro però è che non ci troveremo mai d’accordo con l’idea di mettere sullo stesso piano i distillati ad alta gradazione alcolica e il vino. I vignaioli sono un presidio a tutela della fertilità del suolo e della biodiversità e quel che chiedono non sono altre etichette ma, ad esempio, la riduzione progressiva dell’impatto del packaging in vetro attraverso la riduzione della grammatura delle bottiglie. Azioni semplici ma concrete a tutela di tutta la filiera. Ci piacerebbe che Lollobrigida si esprimesse su questo evitando assurde semplificazioni”. Lo dichiara Stefano Vaccari, capogruppo Pd in Commissione Agricoltura e segretario di Presidenza della Camera.

