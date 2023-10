Lollobrigida: importante promuovere sistema Italia nel mondo

Oggi ha inaugurato stand Ice a Fruit Attraction a Madrid

Roma, 4 ott. (askanews) – “Grazie agli imprenditori che, anche qui, rappresentano l’Italia migliore, quella che noi intendiamo difendere”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida durante l’inaugurazione dello stand ICE presso la fiera “Fruit Attraction” di Madrid, dove ha incontrato anche gli espositori giunti dall’Italia.

“Insieme ad Ice promuoviamo la nostra Nazione in maniera strategica, non tralasciando l’analisi dei mercati e l’attenzione verso la valorizzazione, anche grazie a questi padiglioni che danno visibilità ai prodotti italiani e che sono grado di rappresentare al meglio ogni singolo territorio. Siamo consapevoli che il marchio Italia, fuori dai nostri confini, è abbinato subito alla qualità”, ha aggiunto il ministro.

“È importante far conoscere a chi acquista nel mondo l’autenticità dei nostri prodotti e sottolineare come sia fondamentale non confonderli con quelli slegati dalla nostra catena produttiva e spacciati per qualcosa che richiama all’italianità”, ha concluso il ministro Lollobrigida.