Lollobrigida in Agrifish: attivare riserva agricola Psa e aviaria

La richiesta già notificata alla Commissione Europea

Roma, 27 gen. (askanews) – “I miei servizi hanno notificato alla Commissione europea la richiesta di attivazione delle misure previste dal regolamento sull’organizzazione comune dei mercati (Ocm, ndr.) per utilizzare i fondi della Riserva agricola e sensibilizzo la Commissione europea in questo senso”: lo ha annunciato il ministro per l’agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenendo in sessione pubblica al Consiglio Agrifish in corso a Bruxelles.

“In Italia – ha detto Lollobrigida – abbiamo messo in atto poderose misure di contrasto alla diffusione della peste suina africana, che stanno dando importanti risultati e che prevedono il coinvolgimento di tutte le autorità sanitarie nazionali e regionali, delle forze armate, delle concessionarie autostradali e della protezione civile”.

Anche per quanto concerne l’influenza aviaria “stiamo investendo importanti risorse – ha aggiunto il ministro – sul miglioramento della biosicurezza e sulla divulgazione delle buone pratiche per evitare la diffusione del virus tra gli allevamenti”.

“Servono però risorse per indennizzare gli allevatori danneggiati dal blocco delle attività produttive e dal deprezzamento dei prodotti che non trovano più gli stessi sbocchi nel mercato”, ha concluso.