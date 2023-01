Lollobrigida: Italia non può prescindere da agricoltura, asset primario

“In questo settore ultimi governi non hanno fatto interessi di italiani”

Milano, 14 gen. (askanews) – “Stiamo affrontando un momento complicato ma ci troviamo anche di fronte a sfide che non possiamo perdere. L’Italia che vogliamo costruire non può prescindere dal suo settore primario. Non può prescindere dagli agricoltori, che custodiscono il territorio e contribuiscono alla salvaguardia della terra e della biodiversità, che evitano lo spopolamento delle aree rurali e che creano ricchezza. Puntare sul settore agroalimentare vuol dire investire su quei valori e su quella cultura che ci hanno reso una vera superpotenza della qualità. Invece in questo ambito, specialmente in Europa, gli ultimi governi non hanno fatto gli interessi degli italiani”. Lo ha affermato in una nota il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, spiegando che “una nazione forte difende le sue produzioni di eccellenza, garantisce autosufficienza, che non significa autarchia. Perché aprirsi ai nuovi mercati è la grande sfida che il Governo Meloni sta portando avanti.

“Solo così – ha concluso il ministro – potremo rendere davvero centrale l’agricoltura, uno degli asset principali dell’Italia, e difendere produzioni di qualità come quelle del territorio della provincia di Viterbo, di cui ho avuto modo di parlare oggi negli incontri organizzati da Confagricoltura, Coldiretti e Cia nella Tuscia”.

