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Lollobrigida: Italia può primeggiare nel vino anche in valore
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Lollobrigida: Italia può primeggiare nel vino anche in valore

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Roma, 12 apr. (askanews) – A Vinitaly il Masaf ha messo in esposizione “la più grande bottiglia al mondo, perché noi italiani dobbiamo essere i primi nel mondo anche in questo settore e non solo per produzione. Possiamo diventarlo anche per valore, rafforzando le nostre filiere, come abbiamo fatto, con interventi economici mai visti prima nella storia repubblicana”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine dell’inagurazione di Vinitaly a Verona.

“Il vino – ha poi aggiunto – va raccontato va raccontato bene: negli ultimi anni hanno tentato di criminalizzare questo prodotto prezioso che ci accompagna da millenni partendo solo dalla base alcolica come servissimo alcol puro. Al contrario il vino racconta il territorio, la protezione dell’ambiente, la protezione del lavoro, il legame con l’arte, i profumi, i sapori, il benessere”.

Il ministro ha ribadito anche il forte legame tra il vino e la cucina italiana patrimonio Unesco e “uno degli elementi cardine di questo risultato è la convivialità a tavola – ha detto – raggiungere il massimo della convivialità senza vino è più difficile”.

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