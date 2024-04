Lollobrigida: obbligo formaggi in ristoranti? Notizia falsa

Ministero al lavoro per alorizzare i nostri prodotti

Roma, 18 apr. (askanews) – “La notizia sulla imposizione dei formaggi nei ristoranti è priva di fondamento e dispiace che un giornale che ha l’ambizione di essere riferimento del mondo della Qualità la dia in questo modo”. Così in una nota il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, smentisce quanto pubblicato in una conversazione riportata dal Gambero Rosso in cui il ministro avrebbe detto “vorrei imporre un piatto dedicato al formaggio nei menu degli esercizi di ristorazione”.

“Non c’è alcuna imposizione intesa come obbligo di legge, ma sollecitazione a valorizzare i nostri eccellenti formaggi – precisa Lollbrigida – Il confronto con le associazioni di categoria dei ristoratori è su questo tema e in piena sintonia lavoriamo alla valorizzazione dei nostri prodotti. Sono convinto che valorizzando e promuovendo il nostro formaggio come piatto specifico, sarà il mercato a convincere i nostri ristoratori a utilizzarlo di più nei loro menu. L’aumento di valore produrrebbe, ovviamente, un effetto positivo su tutta la filiera”, conclude il ministro.