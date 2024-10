Lollobrigida: oggi si apre bando per Servizio civile agricolo

“Per opposizioni è ‘schiavitù’, ma fu creato da governo sinistra”

Roma, 2 ott. (askanews) – “Oggi arriva il servizio civile agricolo. Io ho un grande rispetto per i miei avversari politici e quindi non penso che siano stupidi, io ho un grande rispetto e non mi permetterei mai di definirli ignoranti, quindi penso che siano in malafede quando affermano che il ministro Lollobrigida vuole mandare a tre euro l’ora i ragazzi a raccogliere i pomodori”. Così il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo all’Assemblea di Legacoop Agrolimentare.

Il servizio civile agricolo, ha ricordato Lollobrigida, “l’ha fatto un governo di centrosinistra e ringrazio l’autorevolissimo collega Amato. Nella legge istitutiva c’è scritto, servire la patria, e c’è anche l’agricoltura”.

“Immagino e spero che le associazioni che decideranno di partecipare – ha evidenziato il ministro – non manderanno ragazzi a raccogliere pomodori sottopagati. Ma dire che qualcuno viene sfruttato perchè guadagna 507 euro al mese non è solo un problema degli agricoltori. Vale per Legacoop, per i comuni per i sindacati, voi fate servizio civile, e non immagino possa essere un trattamento in violazione del diritto dei lavoratori. Lo considero un assurdo e un paradosso dire che chi lavora in agricoltura con il servizio civile sia sfruttato, e invece ad esempio chi fa servizi di tutela ambientale non lo sia”.

“Penso che il servizio civile sia una grande occasione per fare esperienza, abbiamo inserito anche quote di riserva perchè chi fa il servizio civile avrà il 15% di posti riservati nei concorsi. Oggi applichiamo la legge del 2001”, ha concluso il ministro.