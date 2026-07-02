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Lollobrigida: olio, tolleranza zero per chi non rispetta regole
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Lollobrigida: olio, tolleranza zero per chi non rispetta regole

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Roma, 2 lug. (askanews) – “In Italia va premiato chi rispetta le regole e garantisce qualità, chi non lo fa va perseguito senza riserve. Oggi l’Icqrf, in seguito a quanto ho disposto, ha operato un nuovo importante sequestro di olio lampante proveniente dalla Spagna e che era stato spacciato per extra-vergine. Questa è una delle azioni della Cabina di regia che ho istituito e che ha portato a più controlli e con maggiore efficacia per garantire la salute delle persone e il reddito degli agricoltori che lavorano ogni giorno onestamente”: così in una nota il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida commentando il sequestro, eseguito dall’Icqrf, di 30.000 kg di olio lampante, spacciato come extravergine di oliva di origine spagnola, e ritrovate nell’ambito di un’operazione condotta in uno stabilimento nella provincia di Firenze.

L’attività è scattata a seguito del rafforzamento dei controlli in campo olivicolo voluto dal ministro Francesco Lollobrigida. Alla fine di giugno, l’ispettorato ha eseguito un campionamento nel porto di Livorno, a seguito delle analisi eseguite in laboratorio, si è scoperto che non si trattava di olio extravergine, bensì di olio lampante. L’Ispettorato è poi riuscito a rintracciare il carico e ha eseguito il sequestro della merce che era pronta alla commercializzazione. Questa attività ha sventato una truffa che avrebbe fruttato oltre 240 mila euro.

La Cabina di regia sui controlli agroalimentari si riunirà il prossimo 14 di luglio per rendere ancora più efficaci le azioni di controllo nel settore olivicolo, consentendo attraverso l’interlocuzione tra le diverse Forze dell’Ordine e gli Ispettorati, verifiche mirate sulla qualità e sulla genuinità degli oli.

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