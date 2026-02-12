giovedì, 12 Febbraio , 26

Lollobrigida, oro bis nel pattinaggio velocità: trionfo nei 5000
(Adnkronos) – Francesca Lollobrigida, ancora lei. Dopo l’oro olimpico nei 3000 metri, oggi 12 febbraio la pattinatrice laziale ha concesso il bis nei 5000 metri, trionfando con 6’46”17 e trionfando ancora alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. E’ il quarto podio olimpico della sua carriera, un traguardo che la proietta definitivamente nell’élite dello sport italiano, accanto a leggende come Compagnoni, Wierer, Brignone, Piller Cottrer e Vanzetta. Per l’Italia è il sesto oro ai Giochi.  

Nata il 7 febbraio 1991 a Frascati, nei Castelli Romani, pronipote dell’indimenticabile Gina Lollobrigida, Francesca ha trasformato una stagione difficilissima in una favola olimpica. “Volevo ritirarmi quest’anno, è stata la peggiore stagione della mia vita, ho pianto tanto”, ha raccontato. A convincerla a non mollare sono stati il marito, la famiglia e la federazione. Una scelta che oggi pesa come l’oro più prezioso. La maternità, lungi dall’essere un limite, è diventata una nuova forza. Tommaso è nato nel 2023 e da allora la carriera di Lollobrigida ha assunto un significato diverso. “Le vittorie più belle sono quelle dopo essere diventata madre. Ho riscoperto me stessa come atleta, mamma e donna. Si può essere mamme e tornare più forti di prima: Milano-Cortina era il modo per mostrarlo alla gente”. 

Ex regina del pattinaggio in linea, con 16 titoli mondiali, Lollobrigida vive tra Roma e Baselga di Piné per gli allenamenti. Dopo l’argento nei 3000 e il bronzo nella mass start a Pechino 2022, e l’oro mondiale nei 5000 metri a Hamar 2025 – il primo per un’italiana – ora punta a completare l’opera olimpica. Le rivali non mancano: Sablikova, Wiklund, Weidemann e Conijn sono pronte a dare battaglia. Ma Francesca sa di avere dalla sua esperienza, resistenza e una consapevolezza nuova. “Da sola non ce l’avrei fatta: è un lavoro di squadra enorme. È la parte più dura, ma anche la più bella”. Oggi il secondo oro.  

