Lollobrigida: Pac post 2027, per agricoltura italiana oltre 40 mld

Roma, 7 gen. (askanews) – “L’Europa cambia rotta sull’agricoltura. E lo fa anche grazie al lavoro dell’Italia. Dopo aver guidato il fronte del no ai tagli, oggi otteniamo un risultato concreto: 10 miliardi di euro in più per l’agricoltura italiana nella PAC 2028-2034”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sul proprio profilo Fb spiega che la nuova proposta per la Pac post 2027 avanzata ieri dalla Commissione europea cancelli “nei fatti” il paventato taglio del 22% previsto nella proposta originaria e “rafforzi la dotazione finanziaria rispetto al periodo precedente”.

“Con oltre 40 miliardi di euro destinati all’agricoltura italiana – conclude il ministro – l’Europa torna a riconoscere il valore di un comparto strategico, custode del territorio, garante della sovranità alimentare, pilastro dell’economia reale”.

