Mentre in estate si spettegolava noi lavoravamo al G7

Roma, 22 set. (askanews) – “Mentre d’estate c’erano i pettegolezzi da ombrellone e anche da redazione noi lavoravamo a questo che state vedendo. Ringrazio il sistema Italia che ci rende forti quando si lavora insieme e si discute ciascuno con le proprie sensibilità”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, concludendo i panel su Agricoltura e pesca che si sono svolti oggi nell’ambito di Divinazione Expo 24 a Siracusa.

“Abbiamo il dovere di tornare a comprendere ciò che ci unisce e non ciò che ci divide, di mettere davanti gli obietti comuni che abbiamo conme sistema Italia che sono la crescita del valore, la difesa della sostenibilità ambientale che è una priorità quanto la sostenibilità economica”, ha proseguito il ministro sottolineano che l’Italia ha il dovere di “difendere la qulità che è elemento imprescindibile per sopravvivere, anche dal punto di vista economico. Noi siamo unici e ce lo riconoscono in ogni contesto anche internazionale – ha concluso – e in Ue l’Italia è architrave e punto di riferimento”.