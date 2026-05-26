Lollobrigida: su fertilizzanti Ue sia più coraggiosa

Roma, 26 mag. (askanews) – Sulla questione dei fertilizzanti “abbiamo ottenuto già dei risultati con una posizione forte italiana, che non riteniamo ancora sufficienti a livello europeo. Chiediamo una strategia europea che sia consapevole di non doverci trovare sempre in questa situazione in cui l’unica cosa che produciamo sono regole da imporre ai nostri imprenditori”.

Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, nel punto stampa a margine della riunione dell’Agrifish, sottolineando che l’Italia sui fertilizzanti chiede “una strategia di carattere industriale, l’utilizzo del digestato che è un elemento del tutto in linea con la sostenibilità ambientale” e lo stop ai “ritardi di una eccessiva burocrazia fatta di attese infinite per avere delle risposte: l’abbiamo ribadito – ha aggiunto – e devo dire che molte nazioni oggi hanno avuto una posizione di sintonia con questa nostra richiesta.