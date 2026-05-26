mercoledì, 27 Maggio , 26

Ordine dei medici di Roma chiede incontro con vertici del carcere di Rebibbia

(Adnkronos) - L’Ordine provinciale di Roma dei medici-chirurghi...

Sinner e l’infortunio di Alcaraz: “Lui sfortunato, sta vivendo momento difficile”

(Adnkronos) - Jannik Sinner tende la mano a...

Ebola, al Sacco di Milano accertamenti su due persone rientrate dall’Uganda

(Adnkronos) - All'ospedale Sacco di Milano accertamenti in...

Congresso Fadoi, Para (Careggi): “Nuovo algoritmo per ridurre riacutizzazioni Bpco”

(Adnkronos) - “La gestione della Bpco è ancora...
HomeAttualitàLollobrigida: su fertilizzanti Ue sia più coraggiosa
lollobrigida:-su-fertilizzanti-ue-sia-piu-coraggiosa
Lollobrigida: su fertilizzanti Ue sia più coraggiosa
Attualità

Lollobrigida: su fertilizzanti Ue sia più coraggiosa

Redazione-web
By Redazione-web

-

11
0

Roma, 26 mag. (askanews) – Sulla questione dei fertilizzanti “abbiamo ottenuto già dei risultati con una posizione forte italiana, che non riteniamo ancora sufficienti a livello europeo. Chiediamo una strategia europea che sia consapevole di non doverci trovare sempre in questa situazione in cui l’unica cosa che produciamo sono regole da imporre ai nostri imprenditori”.

Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, nel punto stampa a margine della riunione dell’Agrifish, sottolineando che l’Italia sui fertilizzanti chiede “una strategia di carattere industriale, l’utilizzo del digestato che è un elemento del tutto in linea con la sostenibilità ambientale” e lo stop ai “ritardi di una eccessiva burocrazia fatta di attese infinite per avere delle risposte: l’abbiamo ribadito – ha aggiunto – e devo dire che molte nazioni oggi hanno avuto una posizione di sintonia con questa nostra richiesta.

Previous article
Green Arrow punta a investire con Lazzari 1 mld nei data center
Next article
Si riaccende scontro su fine vita, opposizioni denunciano “giochetti” maggioranza

POST RECENTI

Attualità

Fao: poco tempo per evitare crisi globale sicurezza alimentare

Roma, 26 mag. (askanews) – "Le azioni intraprese ora saranno cruciali per determinare se il mondo sarà in grado di gestire lo shock causato dalle...
Attualità

Lollobrigida: chiediamo etichetta origine su tutti i prodotti

Roma, 26 mag. (askanews) – L’Italia si è battuta contro le etichette condizionanti come il Nutriscor perché a noi interessa un modello di informazione puntuale...
Attualità

Si riaccende scontro su fine vita, opposizioni denunciano “giochetti” maggioranza

Roma, 26 mag. (askanews) – Si riaccende lo scontro sul fine vita dopo che la capigruppo di Palazzo Madama, all’unanimità, aveva deciso di mettere una...
Attualità

Green Arrow punta a investire con Lazzari 1 mld nei data center

Milano, 26 mag. (askanews) – Green Arrow Capital entra nel settore dei data center attraverso una joint venture strategica con il Gruppo Lazzari, operatore industriale...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.