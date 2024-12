Lollobrigida: su Tea chiesta accelerazione, non sono Ogm

Trattata anche la questione dei droni in agricoltura

Roma, 10 dic. (askanews) – “Le nuove tecniche genomiche sono lo strumento per garantire un migliore uso dell’acqua, ridurre e forse anche azzerare gli agro-farmaci e non sono da confondere con gli organismi geneticamente modificati, come qualcuno tenta di fare”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine dei lavori dell’Agrifish in corso a Bruxelles spiegando che l’Italia e molti altri paesi hanno chiesto una accelerazione sul dossier che riguarda le Tea.

“Mentre noi ci ragioniamo – ha aggiunto – nel resto del mondo già applicano queste tecnologie”.

“Ieri e stanotte abbiamo trattato tanti punti anche su foreste, agricoltura, tecniche evolutive avanzate, droni in agricoltura per abattere l’uso dei pesticidi e aiutare a coltivare anche in territori difficlmente raggiungibili in passato – ha poi detto – l’Italia è protagonista nella innovazione tecnologica e se la legislazione Ue distingue i droni dagli aeromobili è qualcosa di significativo”.