sabato, 25 Ottobre , 25

lollobrigida:-tanti-pensionati-iscritti-cgil,-hanno-tempo-di-manifestare
Lollobrigida: tanti pensionati iscritti Cgil, hanno tempo di manifestare

Lollobrigida: tanti pensionati iscritti Cgil, hanno tempo di manifestare

Lollobrigida: tanti pensionati iscritti Cgil, hanno tempo di manifestare
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 25 ott. (askanews) – “La Cgil è il primo sindacato anche grazie alla sua capacità di rappresentare il mondo importante dei pensionati, la Cisl è il primo sindacato in termini di lavoratori occupati in attività oggi. Sono dati, non c’è nessuna insinuazione nei confronti della Cgil e del fatto che hanno tanto tempo di manifestare, più di quello che hanno avuto in passato quando le cose che andavano peggio per quelli che dovrebbero rappresentare, cioè i lavoratori”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, interpellato al termine dell’evento per i tre anni di governo organizzato dal coordinamento regionale di Fdi nel Lazio.

Il ministro è tornato sulle parole dette dal palco a proposito del sindacato guidato da Maurizio Landini “primo per numero di pensionati iscritti” e ha aggiunto un commento alla manifestazione di oggi: “Oggi c’è il massimo dell’occupazione a tempo indeterminato, ci aspetteremmo che alcuni sindacati prendessero atto di questo e ogni tanto sottolineassero magari come potevano manifestare anche prima ottenendo risultati migliori di quelli avuti dai governi di centrosinistra verso i quali hanno avuto un differente approccio”.

