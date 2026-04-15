lollobrigida:ok-ddl-sanzioni-prodotti-alimentari-risultato-storico

Roma, 15 apr. (askanews) – Il disegno di legge “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani” approvato oggi in via definitiva e senza voti contrari dal Senato “segna un risultato storico, perché è vero che esistevano da tempo elaborazioni e proposte di legge presenti in Parlamento, però oggi diventano legge”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenendo in Senato poco prima del voto.

“Sappiamo quello che non c’è, nel senso che tutto è migliorabile – ha aggiunto il ministro – però sappiamo altrettanto quello che non c’era: una forma di difesa organica del sistema. E dico organica perché questo è il governo che ha investito più risorse nella storia repubblicana sull’agricoltura”.

Il ministro ha quindi ringraziato “il sistema associativo, il mondo agricolo, ma anche il mondo industriale con il quale abbiamo trovato un equilibrio nelle sanzioni che, nella loro applicazione, sono certamente l’estrema ratio ma sono anche un elemento di prevenzione quando sono equilibrate”.

Sottolineando che si potrà “ancora lavorare anche nella fase successiva dell’applicazione pratica”, il ministro Lollobrigida ha specificato che “nel frattempo arginiamo tutti i problemi, in particolare quelli che si innestano a concorrere con gli imprenditori sani a causa di organizzazioni spesso di carattere associativo, mafioso o paramafioso che intendiamo tutti contrastare. E oggi abbiamo e diamo alle nostre forze dell’ordine e alla magistratura ulteriori strumenti per agire”.

“Ringrazio ovviamente i gruppi di maggioranza che hanno dichiarato voto favorevole a questo provvedimento, perché ne hanno capito la portata ne hanno compreso anche l’efficacia. Ringrazio però – ha proseguito il ministro – anche le forze di minoranza che ci hanno segnalato molte questioni su cui potranno lavorare se un giorno torneranno al governo o su cui avrebbero potuto lavorare quando erano al governo. Non ne faccio oggetto di polemica ma chiedo di ragionare insieme su quello di cui ha bisogno il sistema Italia. Noi abbiamo bisogno di incentivare la produzione, rendere le nostre aziende più resilienti e gli interventi di carattere finanziario del nostro governo sono stati unici nella storia della Repubblica. Oggi stiamo proteggendo insieme il sistema Italia in una giornata dedicata al made in Italy”, ha concluso Lollobrigida.