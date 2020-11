Questi sono i ragazzini della scuola del RiverPlate di Toronto, in Canada. Oggi hanno voluto imitare Maradona in allenamento, sulle note di Live is life:

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Aba_Tweet/status/1332441785612775425?s=20″]

