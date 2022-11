Lombardia, al via oggi campagna elettorale Letizia Moratti

Svelato logo lista. “Oltre schieramenti ed etichette”

Roma, 27 nov. (askanews) – Ha preso il via stamane alle Stelline di Milano la campagna elettorale di Letizia Moratti per la presidenza di Regione Lombardia. “Sono i colori della Lombardia a campeggiare nel simbolo della mia lista ‘Letizia Moratti Presidente’. Il verde delle pianure e delle colline delle nostre montagne, l’azzurro dei laghi e dei fiumi di questa terra. Nelle linee curve ritroviamo anche l’energia del movimento e un’ideale festa di bandiere”, ha detto svelando il logo della lista che prenderà il suo nome, alla quale si affiancheranno a sostegno liste civiche e Terzo polo.

“La mia candidatura civica forte dell’ascolto dei territori – ha osservato Letizia Moratti – ci permetterà di affrontare le importanti sfide che abbiamo davanti. Penso alla transizione digitale e a quella ambientale, in particolare alla messa in sicurezza del nostro territorio che la tragedia di ieri a Ischia ci ha drammaticamente ricordato. Sarà fondamentale l’implementazione delle infrastrutture, in particolare del trasporto pubblico, il rilancio delle piccole-medie imprese, la garanzia di equità sociale soprattutto in tema di sanità pubblica, la crescita inclusiva, gli investimenti nella competitività. Sfide – ha concluso Moratti – che possono e devono essere vinte attraverso azioni concrete, che vadano oltre gli schieramenti e le etichette dei partiti”.

