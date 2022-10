Lombardia, Alessandra Locatelli nuovo ministro, Fontana potrebbe ereditarne le deleghe regionali

MILANO – Alessandra Locatelli, esponente leghista fino ad oggi assessore della giunta lombarda guidata da Attilio Fontana, sarà il nuovo ministro alla Disabilità (la medesima delega detenuta qui in Lombardia) nel nuovo governo annunciato da Giorgia Meloni.

A congratularsi con Locatelli ma anche e soprattutto con la nuova premier è lo stesso governatore regionale Attilio Fontana, che potrebbe secondo alcune voci, ereditare le deleghe territoriali del neo-ministro (Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità).

“Congratulazioni a Giorgia Meloni, prima donna Premier nella storia d’Italia, e a tutto il nuovo Governo- sottolinea Fontana- in particolare ad Alessandra Locatelli, assessore della mia giunta, che andrà a ricoprire il ruolo importantissimo di ministro per le Disabilità”. Per il resto, il presidente lombardo è convinto che il nuovo esecutivo “saprà rispondere alle aspettative degli italiani”, mentre sottolinea come il dicastero che sarà presieduto da Locatelli “è stato fortemente voluto da Matteo Salvini e dalla Lega”.

