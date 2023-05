Lombardia, Bertolaso: abolire corso per medici di base da ospedali

“Si ritrovano a fare gli studenti di loro ex allievi”

Milano, 2 mag. (askanews) – La Regione Lombardia “si sta impegnando con tutte le sue forze per fare fronte alla carenza di personale”, come i medici di medicina generale, battendosi ad esempio per l’abolizione a livello nazionale dell’obbligo di un corso triennale previsto finora per i medici ospedalieri con esperienza che vogliano passare a questa diversa categoria della professione medica. Lo ha detto l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, intervenendo in Consiglio regionale su una mozione sulle “emergenze del servizio sanitario lombardo” presentata dal Pd.

La carenza dei medici di base, ha osservato Bertolaso, “è un problema non solo lombardo, ma anche italiano ed europeo, per questo la Lombardia si è fatta promotrice di una serie di emendamenti” a un decreto legge all’esame del governo, tra i quali uno che prevede l’abolizione dell’obbligo del corso triennale attualmente previsto anche per gli aspiranti mmg con 10 o 15 anni di esperienza in ospedale. Questi ultimi, ha sottolineato l’assessore, “spesso si ritrovano a fare gli studenti di docenti che in pronto soccorso sono stati loro allievi”. Una situazione definita “ridicola” da Bertolaso.

