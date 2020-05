Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky News 24 in merito alla settimana che verrà. Aperture e vita normale, è quanto tutti si auspicano al più presto. Soprattutto in Lombardia, la regione più colpita dall’emergenza Covid-19.

Lombardia, Fontana: “Domani provvedimenti per ripartire in sicurezza”

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

Siamo contenti che il Governo abbia recepito alcune delle nostre linee guida per ripartire. Certamente un passo in avanti decisivo e importante per arrivare finalmente lunedì alla riapertura di una serie di attività. La salute pubblica è vitale, di conseguenza domani inizieremo ad adottare provvedimenti in merito. Da lunedì si dovrà ripartire tutti quanti insieme, in sicurezza e con grande forza di volontà.

E il calcio?

Il Ministro dello Sport, Spadafora, ha parlato su Rete 4 in merito alle possibilità di rivedere in campo la Serie A. Nonostante inizialmente si mostrasse rigido sul protocollo CTS, questa sera ha aperto alla possibilità di allentare alcune regole. Una delle quali rappresenta proprio lo scoglio maggiore: la quarantena forzata della squadra intera. (Clicca qui per sapere tutto in merito)

The post Lombardia, Fontana: “Domani i provvedimenti. Lunedì si riaprirà in sicurezza” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento