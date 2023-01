Lombardia, Fontana parteciperà solo a confronti Rai regolamentati

Stabiliti dalla Commissione parlamentare vigilanza

Milano, 31 gen. (askanews) – “La scelta di non partecipare ai ‘confronti diretti’, a cui è stato invitato da numerosi media, è legata ai toni con cui si sta svolgendo la campagna elettorale da parte dei suoi competitor e non certo alla professionalità di chi le organizza”. Attilio Fontana ribadisce, attraverso il suo portavoce, che “continuerà a illustrare al pubblico televisivo e radiofonico il suo programma, ma senza interruzioni reciproche e offese gratuite. Ogni elettore, sulla base di tali proposte sarà in grado di esercitare la propria scelta” e “ribadisce che sarà presente solo ai confronti Rai stabiliti dal regolamento della Commissione parlamentare di vigilanza”.

Fontana esprime il “suo apprezzamento per tutte le testate giornalistiche che in queste settimane di campagna elettorale hanno proposto approfondimenti televisivi e radiofonici. Professionalità che mai è stata messa in discussione, come del resto dimostrato dalla disponibilità di rilasciare interviste a tutte le testate che ne hanno fatto e ne faranno richiesta”.

La precisazione giunge dopo alcune dichiarazioni della sua ex vice e ora candidata alla presidenza della Regione Lombardia Letizia Moratti, che lo ha più volte accusato di voler sfuggire al confronto, in particolare sulle tv private, affermando oggi che “senza ministri, senza padrini, il confronto lo spaventa” e che sottraendosi “fa uno sfregio alla democrazia”

