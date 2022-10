Lombardia, i frondisti azzurri votano il Fontana sbagliato: segnale a Salvini?

ROMA – Se la fronda di Forza Italia vota il Fontana sbagliato… Non si sa se per calcolo – cosa piu’ probabile – o solo per mero errore – non sono così sprovveduti – i frondisti del centrodestra che hanno fatto mancare una dozzina di voti a Lorenzo Fontana, questa mattina a Montecitorio, hanno comunque mantenuto la loro preferenza nel recinto del centrodestra ma lo hanno fatto per lanciare un chiaro segnale politico.

A quanto risulta all’agenzia Dire, infatti, nelle 11 schede nulle per Fontana era scritto non il nome del neo presidente Lorenzo, ma quello di Attilio Fontana, che com’e’ noto e’ il nome del presidente della regione Lombardia. Un’indicazione che potrebbe suonare come un avvertimento, visto che solo pochi giorni fa Berlusconi aveva assicurato a Salvini che anche il suo partito puntava per il rinnovo di Fontana (Attilio) al vertice della Lombardia, alle prossime elezioni.

Quella era la fase in cui Berlusconi e Salvini si muovevano in asse cercando di condizionare Giorgia Meloni nella formazione del governo. Ma dopo lo sgarbo di ieri, con Forza Italia che ha fatto mancare i voti a La Russa, e Salvini che non si è speso per l’alleato storico, i rapporti di forza si sono ribaltati. Ora Salvini e Meloni viaggiano di comune accordo, com’e’ apparso palese questa mattina quando si sono fatti riprendere assieme dai giornalisti, sorridenti e affiatati nel cortile della Camera. In sintesi: le liti romane potrebbero avere ripercussioni sulle trattative per le prossime regionali.

In Lombardia – dove scalpita Letizia Moratti – i forzisti potrebbero cioe’ ripensarci e sostenere l’ex presidente della Rai. Se cosi’ fosse, votare Attilio Fontana oggi a Montecitorio invece che Lorenzo, potrebbe suonare come un avvertimento di nuovi e piu’ burrascosi rapporti anche nella Regione feudo del centrodestra.

