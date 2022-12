Lombardia, Moratti incontra investitori: un mld per sud Regione

L’ex vicepresidente Regione a Londra intervistata da Bloomberg

Milano, 13 dic. (askanews) – “Ieri a Londra ho incontrato investitori italiani e internazionali molto importanti per portare investimenti in Lombardia. Stiamo trattando per raccogliere un miliardo (di euro ndr) di investimenti per aiutare lo sviluppo della parte meridionale della Regione, del sud di Milano”. Lo ha detto Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Regione Lombardia, in un’intervista rilasciata oggi a Bloomberg.

“Ci sono aree importanti che hanno bisogno di essere rigenerate, con infrastrutture, investimenti nel settore immobiliare, con attività commerciali, centri di ricerca. E sono felice perché l’incontro di ieri è stato fantastico”, ha spiegato Letizia Moratti, secondo cui “gli investitori internazionali e nazionali guardano alla Lombardia in modo molto positivo per la sua stabilità della Regione. Se posso dire, la Regione Lombardia può essere vista come una tripla A, non ci sono problemi sugli investimenti. E naturalmente sono felice che Goldman Sachs ha deciso di trasferire il suo desk di trading swap a Milano, così come altre banche come Citibank e Morgan Stanley stanno trasferendo o rafforzando il proprio personale nel capoluogo lombardo”.

Dopo aver spiegato di aver lasciato il governo della Regione Lombardia perché in disaccordo con la politica vaccinale, soprattutto nei confronti dei più vulnerabili, oggi si sono aggiunti altri temi da affrontare: “La guerra, il costo dell’energia, ci ha messo nelle condizioni di cercare di sviluppare e costruire un miglior ambiente per le famiglie, per le imprese, per essere competitivi in un ambiente molto competitivo”.

“Dobbiamo capire che l’Italia può ricoprire un importante ruolo nell’Unione europea, di cui è una delle nazioni fondatrici. E lo stesso può fare la Regione Lombardia perché in qualche modo l’Unione europea è un modello rigido che impedisce un maggior dinamismo, che è quello di cui oggi abbiamo bisogno”. Un ruolo che può essere esercitato, ha spiegato Letizia Moratti, anche attraverso la collaborazione tra regioni, “le macroregioni e mettendo in comune persone e risorse: questo potrebbe permettere all’Europa di essere più competitiva”.

Infine, la raccomandazione. “Il governo deve adeguarsi alle richieste dell’Europa” per l’attuazione del Pnrr, e quindi varare le riforme, per esempio della giustizia e della Pubblica amministrazione, che sono importanti non solo perché le chiede l’Europa ma perché sono importanti per il Paese.

continua a leggere sul sito di riferimento