Lombardia, Moratti: se ci si misura sui temi, posso vincere

“Non disconosco nulla di quello che ho fatto, ma scenario è mutato”

Milano, 18 nov. (askanews) – “Desidero misurarmi sui contenuti e non ho paura di misurarmi con nessuno. Con la frantumazione e il 37 per cento di astensione, mi pare chiaro che ci siano mondi che non si riconoscono più nelle attuali proposte politiche. Parto svantaggiata, lo so, ma se ci si misura sui temi io penso di poter vincere”. Lo ha detto la candidata del terzo polo alle regionali del 2023 in Lombardia, Letizia Moratti, a Otto e mezzo su La7.

“In Lombardia seguirò lo stesso metodo che mi ha portato a vincere Expo, valorizzando il territorio attraverso la sfida del digitale, delle infrastrutture, del rilancio delle medie e piccole imprese. Non penso che gli elettori in questo momento guardino le etichette, noi lombardi siamo molto concreti. Io penso di avere visione, esperienza e competenza”.

“Io sono coerente con le mie idee perché nel centrodestra in questo momento non c’è più il centro. Non disconosco nulla di quello che ho fatto, ma lo scenario è mutato. L’onestà intellettuale vuole che si prendano scelte diverse a seconda degli scenari, proprio come quella che ho preso, in discontinuità rispetto alla mia storia”.

