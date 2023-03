Lombardia, presidente Consiglio: semplificazione parola chiave

Per Romani serve “impegno più intenso” in ascolto imprese e famiglie

Milano, 21 mar. (askanews) – “Le sfide sono molte, ma il ruolo di questa assemblea sta nell’affrontarle e nel vincerle cercando di sublimare le eccellenze e la dignità di tutti i territori della nostra regione. Dobbiamo farlo usando sempre una parola chiave: semplificazione”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, al termine dell’intervento in aula da parte del presidente Attilio Fontana, che ha illustrato il programma di governo della nuova legislatura regionale.

“Oggi tutto va veloce e sarebbe sbagliato non assicurare tempi rapidi per dare risposte certe” ha aggiunto Romani citando problemi come “il caro energia, oggi in netta discesa, l’inflazione, i fenomeni che hanno accentuato le turbolenze economiche nella fase di uscita e ripartenza dalla pandemia vanno risolti in modo definitivo. Per superare questi momenti difficili, il nostro impegno dovrà essere ancora più intenso e puntuale nell’ascolto di imprese e famiglie” ha concluso.

