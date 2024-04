Lombardia, R.La Russa: autorizzare agenti penitenziaria a uso taser

Dopo aggressione di tre agenti nel carcere di Vigevano

Milano, 10 apr. (askanews) – “Auspico” che il ministero dell’Interno “autorizzi, come richiesto dai rappresentanti degli agenti di polizia penitenziaria, l’uso del taser anche nelle carceri, strumento che può svolgere un’ottima funzione di deterrenza senza provocare danni irreparabili”. Lo ha scritto in una nota l’assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Romano La Russa, commentando l’aggressione di tre agenti di polizia penitenziaria nel carcere di Vigevano.

“Ancora una volta un gruppo di detenuti stranieri ha aggredito degli agenti di polizia penitenziaria, mandandoli in ospedale, e ha devastato l’intera ala di un istituto penitenziario. Ne prenda atto certa sinistra che propone misure alternative e meno ‘dure’ al carcere! Troppo spesso i detenuti hanno comportamenti violenti come quelli messi in atto a Vigevano, cosa farebbero questi soggetti se fossero ‘a piede libero’?” si è chiesto l’assessore.

“Ai tre agenti feriti rivolgo la mia solidarietà e i miei auguri per una pronta guarigione – ha proseguito La Russa-. L’allarme del sindacato va ascoltato, gli agenti non possono essere abbandonati a sé stessi. È necessario costruire nuove carceri, più funzionali, che permettano di ospitare un numero maggiore di detenuti e che allo stesso tempo garantiscano agli agenti la possibilità di svolgere con efficienza e in sicurezza il proprio lavoro” ha concluso.