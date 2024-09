Lombardia, riunione Ufficio presidenza Consiglio regionale a Varese

Organismo assemblea lombarda in trasferta per avvicinare cittadini

Milano, 30 set. (askanews) – Dopo Bergamo e Brescia, ha fatto tappa a Varese il tour itinerante dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale nei capoluoghi lombardi: appuntamento questa mattina a Villa Panza. “I territori devono tornare protagonisti delle politiche regionali e devono acquisire una centralità sempre maggiore: è questo il senso della decisione di tenere le nostre sedute nei capoluoghi lombardi – ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani -. L’obiettivo di questi incontri è confrontarsi con le comunità locali per conoscere meglio le realtà provinciali lombarde, raccogliere le loro necessità e i loro bisogni, approfondire le loro eccellenze. L’obiettivo di questo percorso deve essere quello di avvicinare sempre di più i cittadini alla vita delle istituzioni”.

Un concetto ripreso anche dal vice presidente del Consiglio regionale Giacomo Cosentino, che ha evidenziato come “in questi anni ha soffiato forte su questo Paese il vento dell’antipolitica che, con una partecipazione sempre più bassa alle elezioni e alla vita pubblica, rischia di minare le fondamenta della democrazia. Noi siamo qui per dimostrare che la buona politica esiste e si basa sul confronto continuo tra le istituzioni e tra istituzioni e territori”.

Giacomo Cosentino ha sottolineato il ruolo e la propositività del Consiglio regionale nel formulare atti di indirizzo alla Giunta attraverso mozioni e ordini del giorno, spesso bipartisan, volti a trovare e indicare soluzioni per molte esigenze e problematiche di carattere territoriale. A tal proposito Cosentino ha ricordato alcuni interventi messi in atto proprio grazie all’indirizzo consiliare: tra questi, la realizzazione del nuovo canile di Varese con 100mila euro deliberati dalla Giunta regionale in attuazione di un ordine del giorno approvato dal Consiglio; la prosecuzione degli interventi di risanamento del lago di Varese tramite accordo quadro (Aqst) tra regione ed enti locali per un importo totale di 20 milioni, rifinanziato grazie anche ad atti di indirizzo approvati dall’Aula; il finanziamento con 1,5 milioni di euro del tratto di pista ciclopedonale della Valganna che andrà dal laghetto Fonteviva alle grotte di Valganna: la delibera di giunta di lunedì scorso che ha permesso lo scorrimento del bando sviluppo Valli Prealpine, frutto di una specifica sollecitazione dei Consiglieri regionali; la realizzazione della pista ciclopedonale sulla sponda del lago di Ghirla per 1,3 milioni, anche qui grazie all’approvazione di un ordine del giorno consiliare; il rinnovo delle sale operatorie dell’Ospedale di Luino (circa 2 milioni di euro) e il finanziamento del nuovo day hospital oncologico dell’ospedale di circolo, conseguenza di due ordini del giorno approvati durante l’assestamento di bilancio di luglio; in tema sanitario, da sottolineare anche la realizzazione di una nuova tecnologica sala operatoria all’ospedale di circolo che consente di effettuare esami diagnostici durante gli interventi, senza spostare il paziente, con oltre 3 milioni stanziati su impulso del parlamento regionale.

L’Ufficio di Presidenza del parlamento lombardo ha tenuto la propria seduta varesina presso la settecentesca Villa Panza, di proprietà del Fondo Ambiente Italiano (FAI): erano presenti oltre al Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e al Vice Presidente Giacomo Cosentino, l’altro Vice Presidente Emilio Del Bono e i Consiglieri segretari Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella. Sono intervenuti anche i Consiglieri regionali del territorio Samuele Astuti (PD), Romana Dell’Erba (Fratelli d’Italia), Giuseppe Licata (Azione – Italia Viva), Emanuele Monti (Lega) e Luigi Zocchi (Fratelli d’Italia).

I lavori dell’Ufficio di Presidenza sono stati preceduti da un incontro con il Presidente del Fondo per l’Ambiente Nazionale (Fai) Marco Magnifico, mentre al termine la delegazione del Consiglio regionale ha partecipato a una visita guidata alla Collezione Panza, un centro d’arte contemporanea tra i più conosciuti al mondo: oltre 200 opere di artisti americani ed europei, ispirate ai temi della luce e del colore, convivono in armonia con gli ambienti antichi, gli arredi rinascimentali e le preziose raccolte di arte africana e precolombiana.

La seduta del vertice parlamentare regionale è stata, inoltre, l’occasione per fare un bilancio dell’attività svolta dal Consiglio regionale nei primi nove mesi dell’anno. In Aula da gennaio a oggi sono state 15 le leggi approvate nel corso di 24 sedute. Tra queste l’istituzione dello psicologo di base, la legge per la riduzione del consumo di suolo, il provvedimento per promuovere e valorizzare la figura del soccorritore delle associazioni del Terzo Settore, la legge sugli insediamenti logistici e, in particolare per il territorio di Varese, il nuovo Piano cave della Provincia di Varese.

Il Consiglio regionale ha, inoltre, approvato 9 proposte di atto amministrativo e 25 proposte di nomina. Da segnalare il significativo lavoro di indirizzo politico con 49 mozioni approvate e 266 ordini del giorno. Nel complesso le deliberazioni del Consiglio regionale sono state 375 (dati aggiornati al 22/09/2024). Nei prossimi mesi l’Assemblea sarà impegnata, in particolare, nell’esame del Bilancio. La Sessione dedicata alla discussione e all’approvazione dei documenti finanziari occuperà le sedute del 17,18 e 19 dicembre.

Intensa anche l’attività delle Commissioni consiliari, 9 permanenti e 5 speciali, che finora si sono riunite 132 volte approvando 88 provvedimenti: da sottolineare il numero elevato di audizioni, 145, che hanno coinvolto oltre 520 soggetti. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha il compito di organizzare l’attività del Consiglio e delle Commissioni, di sovrintendere alla struttura organizzativa del Consiglio, deliberare la proposta di bilancio del Consiglio e verificare la rispondenza della gestione e dei risultati conseguiti. Il Consiglio regionale lombardo si conferma come ente particolarmente virtuoso ed è quello che costa meno in Italia: solo 2,42 euro all’anno pro capite per ogni cittadino.

Nel corso dell’anno l’Ufficio di Presidenza si è riunito 31 volte per produrre circa 320 deliberazioni. L’Ufficio di Presidenza concede anche patrocini con la finalità di dare un contributo alle comunità locali e valorizzare identità e storia della regione. Oggi sono stati concessi due patrocini gratuiti ad altrettante associazioni varesine per due iniziative in programma il prossimo 16 novembre: a AIDO Busto Arsizio per “Donare: supremo atto di amore per la vita” e a Anemos Lombardia OdV di Maccagno con Pino e Veddasca (VA) per il “Premio Anemos 2024”. Tra i patrocini recentemente approvati a sostegno di iniziative sul territorio varesino, va ricordato il contributo di 4.500 euro la Orsa Pravello Trail che si è svolta il 21-22 settembre sul Monte Orsa, zona Saltrio: grande successo con centinaia di partecipanti tra adulti e bambini che hanno potuto godersi la corsa nei sentieri dei nostri bei boschi. Con 3.000 euro è stato patrocinato il festival del folklore di Cunardo che ospita esibizioni di gruppi folkloristici provenienti da tanti Paesi esteri. La prossima tappa del tour itinerante dell’Ufficio di Presidenza del parlamento lombardo è prevista a Mantova il 10 dicembre.