Lombardia, Romani(presidente Consiglio): basta steccati ideologici

Esponente Fdi esalta ruolo opposizione nella dialettica costruttiva

Milano, 15 mar. (askanews) – “L’auspicio oggi è di vedere superati certi steccati ideologici che appartengono al passato, frutto il più delle volte da prese di posizioni tanto anacronistiche quanto inutili”. Lo ha affermato il neo presidente del Consiglio regionale lombardo, Federico Romani (Fdi), nel suo discorso di insediamento.

“Quindi basta – ha aggiunto – Basta steccati o prese di posizione standardizzate. Pensiamo invece al bene della nostra comunità, a costruire per i lombardi un avvenire migliore: il bello ovunque, in ogni singolo quartiere delle nostre città”.

“Siamo nell’aula che rappresenta la più alta rappresentazione democratica della nostra comunità – ha esordito Romani – Guidarne i lavori per me è non solo un grande onore ma l’occasione unica per darne un nuovo corso fondato sulle solide radici della nostra identità. Certo che qui ci troveranno sempre pronti all’ascolto, solo dall’ascolto si può accedere alla conoscenza per arrivare alla soluzione dei problemi”.

Dopo aver espresso “Vivo ringraziamento ai predecessori Raffaele Cattaneo e Alessandro Fermi”, Romani ha formulato gli “auguri a tutti di buon lavoro. Questo – ha detto – non è solo una frase di circostanza, ma un monito alla responsabilità, quella tipica lombarda, che non si piega e non si ferma davanti a nulla”.

Il neo presidente ha infine espresso un augurio di buon lavoro “a Pierfrancesco Majorino, candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra, per il ruolo basilare che le opposizioni hanno nella dialettica costruttiva e nel confronto democratico”.

