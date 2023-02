Lombardia, Rozza (Pf): Fontana usa Aler per campagna elettorale

Lettera a inquilini per annunciare sconti ma bollettini aumentati

Milano, 8 feb. (askanews) – La consigliera uscente del Pd Carmela Rozza accusa il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana di “nuove scorrettezze” e di violazione della par condicio attraverso l’uso di Aler, la società che gestisce le case popolari lombarde, come strumento di propaganda elettorale e di ingannare gli inquilini con l’annuncio di sconti inesistenti.

“Una pioggia di bollettini aziendali con interventi di Fontana e dell’assessore Rizzi, un canale Youtube aziendale che spaccia una falsità, accusando il Comune di Milano e la Prefettura di obbligare Aler e la Regione a ricollocare gli abusivi, e infine una lettera a tutti gli inquilini controfirmata da Fontana e dal presidente dell’ente per annunciare sconti sui bollettini da pagare”, scrive in una nota Carmela Rozza, secondo cui “il fatto di inedita gravità è che la destra, con Fontana, specula e fa campagna ingannevole verso i più poveri: gli annuncia uno sconto che non c’è, è solo un gioco delle tre carte perché alla fine queste persone devono pagare molto di più di prima. Sono i pensionati al minimo, le persone con redditi annui da zero a tremila euro che già avevano dichiarato di non poter onorare le spese. A loro viene sì garantito un taglio della quota per il riscaldamento, che nel frattempo è schizzato in alto per gli aumenti dei costi energetici, ma contestualmente gli viene cancellato lo sconto sul canone e/o sui servizi. Il risultato – sostiene Rozza – è che per loro il bollettino mensile non si riduce, anzi, cresce del 50 o del 100%”.

“Tra gli inquilini di Aler Milano si tratta di almeno 4mila persone. “Stiamo parlando dei pensionati al minimo, anziani soli con i redditi più bassi, anche sotto i tremila euro l’anno, inquilini Aler che si trovano a dover pagare bollettini insostenibili, raddoppiati rispetto a pochi mesi fa, accompagnati da una lettera del loro presidente di Regione che si vanta di avergli tagliato le spese. Ma quale taglio?”.

“Quanto denunciato da Carmela Rozza è davvero molto grave – ha commentato il candidato presidente Pierfrancesco Majorino -. Indica l’uso sciagurato di Aler da parte di Fontana che prima abbandona gli inquilini per anni e poi racconta loro favole da campagna elettorale”.

Nel suo lungo comunicato di denuncia, Rozza descrive i tre casi “di utilizzo di Aler Milano, e non solo, per la campagna elettorale di Attilio Fontana e della sua Giunta”.

continua a leggere sul sito di riferimento