Lombardia, somministrate 3.823 dosi Vaccino a over 80

MILANO (ITALPRESS) – “Sono stati 3.823 gli anziani che ieri hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid nell’ambito della fase ‘1 ter’ dedicata agli over 80. Un buon successo considerato che gli appuntamenti sono stati comunicati un giorno prima, tramite sms e telefonata. Gli slot previsti, in funzione della disponibilità dei vaccini ricevuti dalla struttura del Commissario Arcuri, sono stati occupati e non ci sono state significative defezioni da parte degli utenti. La macchina organizzativa, a parte qualche piccolo inconveniente, fisiologico nelle fasi iniziali, ha dimostrato efficienza ed efficacia”.

Così la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti commentando i dati della prima giornata della vaccinazione degli over ’80 che ha preso il via ieri in Regione Lombardia.

