Lombardia,Meloni: risultato sarà importante,centrodestra compatto

“Importante avere stessa visione tra Regione e governo nazionale”

Milano, 14 gen. (askanews) – “Il responso della Lombardia è particolarmente importante per quello che la Regione rappresenta: non tanto la regione più popolosa d’Italia, ma quella che produce il sesto Pil più alto d’Europa, un territorio fondato sul lavoro, sull’intraprendenza, sull’innovazione, una delle principali avanguardie a livello europeo. E noi crediamo nel merito, in chi craea ricchezza e lavoro che non va ostacolato ma accompagnato”. Lo ha affermato la presidente del COnsiglio Giorgia Meloni, intervenendo in collegamento con la kermesse organizzato a Milano da Fratelli d’Italia in vista delle Regionali.

“Governare la Lombardia è una responsabilità ma anche l’occasione per dimostrare come le cose possono andare meglio quando al governo non c’è chi frena le imprese ma chi le sostiene. Oggi possiamo tornare ad avere la stessa visione alla Regione e al goveno della nazione e moltiplicare i risultati che si possono raggiungere”, ha sottolineato.

“Il centrodestra è compatto a sostegno di Fontana, che può vantare la forza data dai risultati raggiunti in questi anni, Voglio ringraziarlo, non sono stati anni facili”, ha concluso sul punto.

continua a leggere sul sito di riferimento