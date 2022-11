Lombardia,Pd: bene certificato idoneità a sport gratis per disabili

Ora serve adeguata comunicazione a Ats e centri convenzionati

Milano, 8 nov. (askanews) – La conferma dell’esenzione dal pagamento della certificazione all’idoneità sportiva agonistica per tutti gli atleti minorenni e per coloro che risultano affetti da disabilità “è sicuramente un’ottima notizia, ma a questo punto ci auguriamo che segua, nel più breve tempo possibile, un’adeguata comunicazione a tutte le Ats e soprattutto a tutti i centri autorizzati convenzionati, in modo che le famiglie possano fin da subito usufruire di questa possibilità”. Così dichiara il consigliere regionale lombardo del Pd Matteo Piloni, dopo che oggi, in aula consiliare, il neoassessore al Welfare Guido Bertolaso ha risposto a un suo question time sul tema. L’interrogazione a risposta immediata riguardava il problema dell’esaurimento anticipato dei fondi che garantiscono l’esenzione. “Nonostante l’esaurimento anticipato dei fondi, la Regione garantisce la piena gratuità, senza interruzioni, delle certificazioni di idoneità sportiva agonistica per tutti gli atleti minorenni e per coloro che risultano affetti da disabilità. Lo ha assicurato questa mattina, in aula consiliare, il neoassessore al Welfare Guido Bertolaso rispondendo a un nostro question time. Ma i centri autorizzati lo sanno?” si è chiesto Piloni. continua a leggere sul sito di riferimento