L’Oms: ci rammarichiamo dell’annuncio usa di uscire da organizzazione

“È una preoccupazione per la salute globale”

Milano, 24 gen. (askanews) – L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) “si rammarica” della decisione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di ritirare gli Usa dall’organizzazione e spera che annulli il decreto firmato lunedì, poche ore dopo il suo insediamento. “È una preoccupazione per la salute globale, molto più per la salute globale che per la sola OMS, perché l’OMS fornisce informazioni critiche agli USAcome stato membro dell’OMS, come uno dei 194 stati membri, su focolai ed emergenti minacce per la salute. Ma questa è una questione reciproca. Abbiamo anche bisogno delle informazioni, come tutti sapete, da altri focolai per rispondere e avere la migliore risposta internazionale possibile”, ha dichiarato il portavoce dell’Oms, Christian Lindmeier.